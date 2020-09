Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông bạo hành con gái ở Bắc Ninh

Ngày 9.9, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an TX.Từ Sơn (Bắc Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Trung Kiên (47 tuổi, trú P.Đình Bảng, TX.Từ Sơn) về hành vi hành hạ con, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời tạm giữ hình sự Lê Thị Nương (36 tuổi, quê H.Mỹ Đức, Hà Nội; người tình của Kiên) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ