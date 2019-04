Khởi tố, bắt tạm giam ‘tài xế điên’ đâm liên hoàn khiến nữ lao công tử vong

Liên quan đến vụ tài xế say xỉn gây tai nạn liên hoàn khiến nữ lao công tử vong tại chỗ đêm 22.4, sáng 29.4, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Đỗ Xuân Tuyên (49 tuổi, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.