Khởi tố bị can đối với chủ nhóm trẻ đánh trẻ dã man ở Đà Nẵng

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hành hạ người khác xảy ra tại nhóm trẻ Mẹ Mười (251/32 Thái Thị Bôi, Q.Thanh Khê) do bà Hồng làm chủ.

Như Thanh Niên đã thông tin, bà Hồng là người xuất hiện trong 2 clip và 1 số hình ảnh bị tung lên mạng với nội dung bà Hồng đánh trẻ dã man.

Ảnh: Văn Tiến Vụ bạo hành trẻ xảy ra tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười của bà Hồng khiến dư luận phẫn nộ

Bé trai M.T.L (28 tháng tuổi) bị bà Hồng đè xuống sàn để đút cháo, trùm khăn lên mặt và tát thì bà Hồng giải thích do cháu này khó ăn nên bà phải dùng “biện pháp dọa trẻ”.

Còn bé trai T.N.B.D (1 tuổi) bị bà Hồng bóp cổ nhấc bổng lên thì bà Hồng giải thích cháu này bị ghẻ và nôn nên bà phải bồng như vậy ra ngoài.

- Ảnh: Công an Q.Thanh Khê cung cấp Bà Hồng bị cấm rời khỏi nơi cư trú

Công an quận cũng đã phối hợp 2 gia đình đưa 2 trẻ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cho giám định tổn thương do hành vi bạo hành của bà Hồng gây ra, đồng thời kêu gọi phụ huynh nếu phát hiện con em gửi tại cơ sở này có các dấu hiệu, triệu chứng lạ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần thì liên hệ công an để phối hợp giải quyết.

Hiện bà Hồng đang được cho tại ngoại nhưng cấm rời khỏi nơi cư trú.