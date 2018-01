Ngày 12.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lương Hồng Sơn (39 tuổi, ngụ X.Hòa An, H.Phụng Hiệp) để điều tra hành vi "giết người”.

Theo cơ quan điều tra, Sơn và vợ là Nguyễn Thị Kim Liên xảy ra mâu thuẫn. Cả hai vợ chồng có với nhau 4 người con. Do hoàn cảnh khó khăn, người vợ lên TP.HCM buôn bán, mưu sinh. Chị Liên từng đề nghị chồng cùng lên thành phố tìm việc làm và đưa các con cùng đi vì hoàn cảnh dưới quê khá bế tắc. Tuy nhiên, Sơn không đồng ý. Ngày 8.1, chị Liên dẫn con gái lớn lên TP.HCM. Người chồng hay tin, gọi cho vợ đưa con về nhà nhưng chị Liên không đồng ý. Sơn doạ sẽ giết các con và tự sát. Sơn mua thuốc trừ sâu và pha vào sữa cho 3 người con uống để quyên sinh vào tối cùng ngày. Sự việc được gia đình phát hiện, đưa cả 4 người đến bệnh viện cấp cứu. Sơn được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị, còn 3 người con được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Quá trình điều trị, Sơn qua cơn nguy kịch và hồi phục sức khỏe nên cơ quan điều tra đưa về trụ sở làm việc và lấy lời khai ban đầu. Nghi phạm thừa nhận hành vi của mình. Trước đây, Sơn làm phụ hồ nhưng do ảnh hưởng sức khỏe nên chuyển sang chạy xe ôm. Sau đó, vợ Sơn mới lên TP.HCM buôn bán. Bác sĩ Trần Văn Dễ, Giám đốc bệnh viện Nhi đồng cho biết, các bệnh nhi là Lương Nguyễn Tuấn Anh (10 tuổi), Lương Nguyễn Quế Trinh (7 tuổi) và Lương Nguyễn Thanh Nhân (5 tuổi, cùng là con của Sơn), sức khoẻ tiến triển tốt. Các bệnh nhi bớt mê sảng, co giật nhưng có thể phải điều trị trong thời gian dài vì trẻ ngộ độc thuốc trừ sâu thông thường sẽ có di chứng về não. Mai Trâm