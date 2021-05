Khởi tố con nuôi Đường 'Nhuệ' vụ ăn chặn trên xác người chết

Đến ngày 30.7.2020, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (tức Dương "Đường" , 40 tuổi, ở P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), là vợ của Đường "Nhuệ", để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản, do có liên quan đến việc bảo kê dịch vụ hỏa táng.