Khởi tố cựu chủ tịch xã lập hồ sơ khống chiếm dụng 3.000 m2 đất công

Ngày 13.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, gồm: Lê Xuân Thảo, cựu Chủ tịch UBND xã Hà Vinh (H.Hà Trung, Thanh Hóa); Ngô Văn Lưu, cựu Trưởng thôn Quý Vinh (xã Hà Vinh); và Ngô Văn Dũng, cựu cán bộ địa chính UBND xã Hà Vinh.

Các nghi phạm trên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú , để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Cả 3 nay đã thôi công tác.

Lực lượng công an đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bị can Ngô Văn Lưu Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp

2 đất công ích (do UBND xã Hà Vinh quản lý) ở thôn Quý Vinh thành đất ở và đất vườn cho Thảo. Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng , kinh tế - chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2013, khi đang là Chủ tịch UBND xã Hà Vinh, Lê Xuân Thảo đã bàn bạc với Ngô Xuân Dũng (thời điểm 2013 là cán bộ địa chính UBND xã Hà Vinh) rồi lập hồ sơ khống để biến 3.000 mđất công ích (do UBND xã Hà Vinh quản lý) ở thôn Quý Vinh thành đất ở và đất vườn cho Thảo.

Sau khi lên kế hoạch lập khống hồ sơ, Thảo và Dũng tiếp tục bàn bạc với Ngô Văn Lưu (năm 2013 là Trưởng thôn Quý Vinh), và thống nhất hồ sơ cấp đất sẽ đứng tên Lưu. Khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dựng đất xong, sẽ làm thủ tục chuyển nhượng lại cho Thảo.

Ngày 13.9.2013, UBND H.Hà Trung đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Ngô Văn Lưu, theo đúng như kế hoạch của các bị can.

Đến ngày 18.4.2014, Ngô Văn Lưu đã làm thủ tục chuyển nhượng toàn bộ 3.000 m2 đất lại cho Lê Xuân Thảo như thỏa thuận ban đầu.