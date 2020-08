Khởi tố điều tra vụ rơi thang nâng khiến 4 người tử vong tại Hà Nội

Sáng 4.8, đại diện Công an Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận này vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định an toàn về lao động để làm rõ vụ rơi thang nâng khiến 4 người tử vong.