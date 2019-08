Khởi tố điều tra vụ sập giàn giáo công trình xây trái phép khiến 8 người thương vong

Trao đổi với Thanh Niên, đại tá Đỗ Quang Trung, Trưởng Công an huyện An Dương, cho biết, sáng nay, 10.8, Công an huyện này đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình xây dựng cây xăng ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, tối 8.8, khi các công nhân đang đổ bê tông phần mái công trình xây dựng cây xăng của Công ty Cổ phần thương mại Minh Tân, thì bất ngờ giàn giáo bị sập

Vụ tai nạn khiến anh Vũ Anh Thêm (23 tuổi, ngụ số 3, ngõ 81, tổ Do Nha, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) tử vong và 7 người khác bị thương phải vào bệnh viện điều trị.

Theo UBND huyện An Dương, chủ đầu tư công trình là Công ty Cổ phần thương mại Minh Tân có nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng công trình trên. Cụ thể, chưa có giấy phép xây dựng; không báo chính quyền xã và xây trên đất không đúng quy hoạch. Dù các cấp chính quyền huyện An Dương đã nhiều lần đình chỉ việc xây dựng nhưng Công ty Cổ phần thương mại Minh Tân vẫn cố tình không chấp hành và để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

UBND huyện An Dương đã yêu cầu Công ty Cổ phần thương mại Minh Tân phải bồi thường thiệt hại cho những lao động gặp tai nạn trong vụ sập giàn giáo.