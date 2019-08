Khởi tố gã 'chồng hờ' đánh thai phụ dã man

Ngày 29.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Tánh Linh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc An (28 tuổi, trú Huy Khiêm, H.Tánh Linh) về tội cố ý gây thương tích . Tuy nhiên, bị can Huỳnh Ngọc An đã trốn khỏi nơi cư trú , công an đang truy tìm.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Văn Loan, Trưởng Công an H.Tánh Linh, cho biết ngày 27.8, công an đã đưa nạn nhân Lâm Thị Mến (31 tuổi, trú Long An) đến Trung tâm Giám định Pháp y Bình Thuận để giám định thương tật do bị chính gã "chồng hờ" đánh đập dù chị Mến đang mang thai.

Theo đại tá Loan, chị Mến và Huỳnh Ngọc An (28 tuổi, trú Huy Khiêm, H.Tánh Linh - nơi ở không ổn định) sống với nhau như vợ chồng và đã có 2 người con. Tối 18.8, An về nơi ở của hai người khi đã say và dùng cây gỗ đánh chị Mến rất dã man sau khi cả hai cãi vã. Dù chị Mến đã cố lết ra sau nhà nhưng An vẫn lao vào đánh chị Mến đến gãy tay

Sau đó, người dân gần nhà đưa chị Mến đi Bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận cấp cứu, tuy nhiên, do không có tiền, chị Mến đã xin về điều trị tại nhà.

Thương tích trên người nạn nhân được pháp y giám định trên 30% Ảnh: C.T.V

Đã từng hành hạ vợ một lần và bị phạt hành chính

Ngay ngày 27.8, sau khi thăm khám và giám định bước đầu, Trung tâm Pháp y Bình Thuận chứng nhận nạn nhân Mến bị gãy một xương cẳng tay trái, gãy 2 xương cẳng tay phải, một xương chân trái và vết thương trên đầu đã lành. Và theo Trung tâm Pháp y Bình Thuận, nạn nhân đang mang thai 27 tuần.

Ngày 28.8, cơ quan pháp y đã ban hành kết quả giám định chính thức gửi về cho Cơ quan CSĐT Công an H.Tánh Linh theo quy định. Theo đó, nạn nhân Lâm Thị Mến bị thương tật trên 30%.

Đại tá Nguyễn Văn Loan cho biết sau khi có kết quả giám định của cơ quan pháp y, Cơ quan CSĐT đã xem xét khởi tố bị can Huỳnh Ngọc An về tội cố ý gây thương tích.

Cũng theo đại tá Loan, trước đây Huỳnh Ngọc An đã hành hạ chị Mến một lần, nhưng sau đó nạn nhân làm đơn xin bãi nại nên cơ quan công an chỉ xử phạt hành chính. Giờ đây, An lại tiếp tục hành hạ chị Mến nên công an phải xử lý hình sự, đại tá Loan cho biết thêm.