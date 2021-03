Khởi tố giám đốc người Trung Quốc buôn lậu hàng hóa hàng trăm tỉ đồng

Ngày 5.3, trao đổi với Thanh Niên, một đại điện Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông He WenZhen (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc; là Giám đốc Công ty TNHH Hà Nội Solar Technology) và bà Đỗ Thị Ngọc Mai, nhân viên phụ trách xuất nhập khẩu của công ty này, về tội buôn lậu