Khởi tố hiệu trưởng và trưởng phòng tài chính Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang

Chiều 13.7, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Vinh (57 tuổi, trú P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang, Bắc Giang); và Nguyễn Thanh Mai (48 tuổi, trú P.Ngô Quyền, TP.Bắc Giang), để làm rõ tội “ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ”.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, thời điểm bị khởi tố, bị can Vinh là Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Bắc Giang ; còn bị can Mai giữ chức Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch của trường trung cấp này.