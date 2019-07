Khởi tố kẻ đánh gãy tay, cướp 1,2 triệu đồng của cậu bé bán vé số

Ngày 25.7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quý (25 tuổi, ở xã Bình Phục, H.Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản". Quý là người trực tiếp đánh gãy tay cháu Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, ở thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) đi bán vé số dạo và cướp 1,2 triệu đồng. Công an Quảng Nam cũng xác định Quý bị thiểu năng trí tuệ.