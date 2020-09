Khởi tố kẻ lừa đảo liên tỉnh

Ngày 12.9, Công an TP.Tuy Hòa ( Phú Yên ) cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Thống (27 tuổi, ngụ xã Hòa Lợi, H.Giồng Riềng, Kiên Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.