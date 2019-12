Khởi tố nam thanh niên lừa tình rồi dọa tung ảnh ‘nóng’ tống tình nữ nạn nhân

Ngày 9.12, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Văn Tuấn (23 tuổi, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) về tội cưỡng dâm và cưỡng đoạt tài sản