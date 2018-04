Khởi tố nghi phạm đâm chết vợ trong nhà xe bệnh viện rồi tự sát

Chiều nay, 6.4, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Hải (36 tuổi, trú tại khối 1, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) để điều tra về tội giết người

Theo điều tra, vào khoảng 13 giờ 50 ngày 29.3, chị Nguyễn Thị Kim Ngân (34 tuổi, vợ Hải) cùng mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Cúc (59 tuổi, trú tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê) đưa con đến Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê khám, cắt amidan.

Ảnh Tân Kỳ Nhà để xe Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê

Khi chị Ngân vừa đi vào khu vực nhà gửi xe của bệnh viện để gửi xe thì bị Hải bất ngờ xông đến, rút con dao thủ sẵn đâm liên tiếp nhiều nhát. Phát hiện con gái bị đâm, bà Cúc chạy đến can ngăn cũng bị thương ở tay phải. Chị Ngân vùng chạy được khoảng 10 m thì ngã gục, còn Hải dùng dao tự đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cả 3 người được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Ngân đã tử vong. Hải bị 2 vết thương vùng thượng vị và 2 vết thương ở sườn thấu bụng được sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục cấp cứu. Sau khi được xử lý vết thương ở tay, bà Cúc đã được xuất viện.

Ảnh Tân Kỳ Bà Nguyễn Thị Cúc cũng bị thương ở tay

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Hương Khê phối hợp với Công an huyện Hương Khê và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.