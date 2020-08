Khởi tố nghi phạm gây gổ, đạp vào người cảnh sát giao thông

Ngày 18.8, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 17.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với bị can Bùi Xuân Quân (38 tuổi, ngụ tại thôn La Mai, xã Ninh Giang, H.Hoa Lư, Ninh Bình), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 15.8, Bùi Xuân Quân điều khiển xe máy biển số 35H1 – 7423, chở vợ và con trai từ nhà mình đến nhà người thân ở P.Nam Thành (TP.Ninh Bình).

Khi di chuyển đến địa phận TP.Ninh Bình, Quân nhìn thấy phía trước có 2 cán bộ cảnh sát giao thông (thuộc Đội Cảnh sát giao thông Công an TP.Ninh Bình) đang đi trên xe mô tô đặc chủng để làm nhiệm vụ ở khu vực TP.Ninh Bình nên đã điều khiển xe vượt lên gần xe của 2 cán bộ cảnh sát giao thông, rồi bấm còi liên tục, lạng lách, đánh võng như khiêu khích

Khi đến ngã tư Tràng An (thuộc địa phận phố Tân Quý, P.Tân Thành, TP.Ninh Bình), do có tín hiệu đèn báo phương tiện giao thông dừng, nên 2 cảnh sát giao thông dừng xe. Vừa lúc này, Quân cũng điều khiển xe đến và dừng ngay sát xe của 2 cảnh sát giao thông, đồng thời liên tục chửi bới 2 cán bộ cảnh sát giao thông

Bị chửi, 2 cảnh sát giao thông đã nhắc nhở Quân, nhưng Quân bất ngờ xông đến đạp vào người 2 cảnh sát giao thông ngay khu vực ngã tư đang có nhiều phương tiện giao thông qua lại, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Bị đạp, 2 cảnh sát giao thông đã tự vệ, đồng thời tiến hành khống chế Bùi Xuân Quân đưa về trụ sở Công an TP.Ninh Bình xử lý theo quy định.

Tại cơ quan công an, Quân thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời cho biết nguyên nhân là do trước đó Quân có vi phạm luật an toàn giao thông và bị xử lý hành chính, nên đã có thái độ không tốt với lực lượng công an khi nhìn thấy họ làm nhiệm vụ

Hiện vụ án đang được Công an TP.Ninh Bình điều tra, làm rõ.