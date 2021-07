Khởi tố nghi phạm lấy con dấu công ty của chồng đi lừa đảo vay tiền

Tối 29.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Đới Thị Loan (51 tuổi, ngụ phố Hoàng Văn Thụ, P.Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của cơ quan công an, Đới Thị Loan từng là nhân viên của Chi nhánh Công ty CP đường sắt TP.Thanh Hóa (thuộc Công ty CP đường sắt Thanh Hóa, địa chỉ tại TP.Thanh Hóa), sau đó nghỉ việc và mở cửa hàng bán quần áo, tiệm spa làm đẹp

Trong quá trình kinh doanh, Loan đã đi vay mượn tiền của rất nhiều người , với số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng để tiêu xài cá nhân, nay không có khả năng trả nợ.

Bị can Đới Thị Loan khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Đáng chú ý, khi đi vay tiền, Loan đã mang theo chữ ký in sẵn và con dấu công ty của chồng (chồng Loan là Phó giám đốc Chi nhánh Công ty CP đường sắt TP.Thanh Hóa; hiện đã nghỉ việc) đi vay tiền, nhằm tạo lòng tin.

Gần đây nhất, Loan sử dụng chữ ký, con dấu của chồng vay tổng cộng 1 tỉ đồng của 2 người dân ở P.Đông Vệ. Khi vay tiền, Loan nói là vay cho chồng lấy vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên, sau khi vay được tiền, Loan đã sử dụng chi tiêu vào mục đích cá nhân . Người dân liên tục đòi Loan trả lại tiền nhưng không được.

Cơ quan công an cũng đã xác định, Công ty CP đường sắt Thanh Hóa không có chủ trương và không giao cho ai đi vay mượn tiền của người dân để đầu tư sản xuất. Việc Đới Thị Loạn nói vay tiền cho Chi nhánh Công ty CP đường sắt TP.Thanh Hóa là không chính xác.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.