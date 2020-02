Khởi tố nghi phạm uống nửa lít rượu rồi ra tay sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng

Liên quan đến vụ án NSƯT Vũ Mạnh Dũng, Phó đoàn đoàn hát Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, bị anh vợ sát hại, chiều 21.2, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Quang Bình (43 tuổi, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, ngày 19.2, Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án giết người, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bị can Bình.

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, sau 2 lần đi cai nghiện ma túy , bị can Bình có tiền sử bệnh tâm thần do uống nhiều rượu, một ngày uống 1 - 1,5 lít rượu; từng điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần kinh T.Ư từ 11.6 đến 7.8.2019.