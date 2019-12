Khởi tố người giúp việc cầm chân dốc ngược bé 14 tháng tuổi ở Nghệ An

Chiều 16.12, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Doan (47 tuổi, ngụ huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra