Khởi tố người tự tổ chức đám tang giả cho chính mình

Đại tá Phan Văn Ứng, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết bà Tuyến là người tổ chức đám tang giả cho chính mình nhằm mục đích lừa dối chủ nợ, không chỉ gây xôn xao dư luận , mà còn gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Ngày 10.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng), cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trần Thị Tuyến (56 tuổi, ở ấp Phước Hòa, TT.Cù Lao Dung) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Như Thanh Niên đã thông tin, nhiều ngày qua, người dân ở H.Cù Lao Dung luôn bàn tán xôn xao về việc gia đình ông Nguyễn Văn Liệt (59 tuổi, ở ấp Phước Hòa A, TT.Cù Lao Dung) tổ chức đám tang giả cho bà Tuyến (vợ ông Liệt).

Theo cáo phó của gia đình, bà Tuyến từ trần ngày 27.3 tại TX.Hồng Ngự (Đồng Tháp). Gia đình sau đó tẫn liệm, thuê xe đưa quan tài bà Tuyến về nhà để tổ chức đám tang vào chiều 29.3. Dự kiến thời gian hạ huyệt là 9 giờ 30 ngày 31.3.

Trong 3 ngày ông Liệt tổ chức làm đám cho bà Tuyến, nhiều người đến viếng, chia buồn quan sát thấy có nhiều điều bất thường như: chồng, con của bà Tuyến không người nào buồn hay khóc lóc gì. Ngoài ra, khi hỏi thăm các con của bà Tuyến về nguyên nhân bà tử vong thì có người nói "mẹ tử vong là do bị tai nạn giao thông ở Đồng Tháp"; người thì nói "mẹ té sông chết"; người thì nói "mẹ bị sát hại". Sáng 31.3, khi sắp chuẩn bị đưa quan tài bà Tuyến đi an táng thì một người con của bà Tuyến đột ngột lại nói mẹ mình bị bệnh chết gần khu vực biên giới Campuchia…

Qua tin báo của người dân về việc gia đình tổ chức đám tang cho bà Tuyến có sự bất thường, đặc biệt là để làm rõ nguyên nhân bà Tuyến tử vong trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lực lượng Công an H.Cù Lao Dung kết hợp y tế huyện tiến hành phun thuốc khử trùng nơi đám tang. Đồng thời thuyết phục gia đình cho mở nắp quan tài để khám nghiệm tử thi.

Sáng 31.3, khi nắp quan tài được mở ra, nhiều người chứng kiến vô cùng bất ngờ khi không thấy thi thể của bà Tuyến mà chỉ thấy có 3 bao cát và nhiều nhánh góc hoa huệ trong quan tài.

Sau khi kiểm tra quan tài không thấy bà Tuyến, qua vận động, thuyết phục bà Tuyến đã chủ động ra trình diện với công an.

Qua làm việc với công an bước đầu, bà Tuyến khai lý do giả chết là do tự bà sắp đặt rồi kêu các con thuê xe chở quan tài từ Đông Tháp về gia đình để tổ chức đám tang cho chính mình. Sau khi được đưa về trụ sở Công an H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng), bà Tuyến lại khai rằng do giận chồng nên muốn làm đám tang giả để thử lòng chồng. Tuy nhiên, sau đó bà Tuyến lại tiếp tục thay đổi lời khai, bà nói giả chết là để muốn thử lòng những chủ nợ đến dự đám tang.