Khởi tố nguyên Kế toán trưởng Khu di tích Gò Tháp có Miếu thờ Bà Chúa Xứ

Chiều 22.11, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho hay, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Võ Thị Tuyết Nhung, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp, nguyên Kế toán trưởng Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Cơ quan An ninh Điều tra , trong thời gian làm Kế toán trưởng tại Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp, bà Nhung không thực hiện và thực hiện không đúng nhiệm vụ của kế toán trưởng, đã dẫn đến việc gây thất thoát ngân sách nhà nước

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp được tỉnh Đồng Tháp giao làm chủ đầu tư công trình xây dựng, tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ tại Khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt Gò Tháp (tọa lạc tại H.Tháp Mười) có tổng giá trị đầu tư hơn 7,3 tỉ đồng.

Công trình khởi công tháng 12.2014, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 11.2015. Tuy nhiên, do để sai phạm nên đến nay công trình này vẫn chưa hoàn thành.

Trong quá trình thương thảo hợp đồng xây dựng, Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp vẫn đồng ý cho đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng mỹ thuật tượng đài Ánh Dương (gọi tắt là Công ty Ánh Dương, trụ sở tại Q.Thủ Đức, TP.HCM) tổ chức đóng cọc bê tông cốt thép không đạt yêu cầu, sau đó phải tháo bỏ nhiều hạng mục để làm lại, gây thiệt hại số tiền lớn cho đơn vị thi công.

Để “khắc phục” thiệt hại cho đơn vị thi công, Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp đã tự ý nghiệm thu trước nhiều hạng mục chưa được thi công.

Riêng phía Công ty Ánh Dương, đã tạo niềm tin cho Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp bằng việc thế chấp 1 sổ tiết kiệm và 2 chứng thư bảo lãnh giả của ngân hàng có tổng giá trị hơn 7 tỉ đồng.

Do thi công ì ạch, không đảm bảo tiến độ, đến tháng 6.2018 Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp và Công ty Ánh Dương nghiệm thu khối lượng công trình đã thi công và chấm dứt hợp đồng.

Đến cuối năm 2018, UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Thanh tra tỉnh Đồng Tháp thanh tra toàn diện công trình, phát hiện chủ đầu tư và đơn vị thi công có nhiều sai phạm.

Từ đó, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp báo cáo UBND tỉnh Đồng Tháp chuyển hồ sơ sang công an tỉnh xử lý.

Đầu năm 2019, ông Nguyễn Hữu Lý, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đồng Tháp, nguyên là Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp có văn bản báo cáo tình hình thực hiện công trình và thừa nhận có nhiều hạn chế, sai sót trong quá trình quản lý, đầu tư công trình này.

Khởi tố bị can Giám đốc Công ty Ánh Dương

Trong vụ án này, vào đầu tháng 6.2019 Cơ quan An ninh điều tra Công an Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Công ty Ánh Dương về các tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Qua điều tra ban đầu xác định, trong quá trình thi công công trình xây dựng, tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ, Giám đốc Công ty Ánh Dương đã có hành vi làm, sử dụng chứng thư bảo lãnh, sổ tiết kiệm ngân hàng giả để đảm bảo thực hiện hợp đồng, tạm ứng tiền, nghiệm thu và thanh toán khống nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỉ đồng ngân sách nhà nước.

Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp bị khởi tố

Sau đó, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Lý, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp . Bởi, trong thời giam giữ chức Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp, ông Lý đã có hành vi không thực hiện và thực hiện không đúng quy định của nhà nước về kế toán và đầu tư công trình xây dựng, gây thất thoát ngân sách của nhà nước.

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp đối với ông Lý từ ngày 11.10.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ.