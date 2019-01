Khởi tố tài xế vụ xe chở đoàn sinh viên rơi xuống đèo Hải Vân

Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an H.Phú Lộc, cho biết sáng 10.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Phú Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tổ bị can đối với tài xế Trương Anh Minh (48 tuổi, trú P.3, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015. Quyết định khởi tố đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.