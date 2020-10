Khởi tố, tạm giam nam sinh lớp 10 đi ăn trộm, sát hại chủ nhà

Chiều 21.10, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Giàng Seo Nh. (14 tuổi, trú H.Bắc Hà, Lào Cai; đang là học sinh lớp 10) để làm rõ tội giết người.