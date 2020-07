Khởi tố, tạm giam người đàn ông đánh bé trai lớp 1 nhập viện

Chiều 16.7, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hòa Bình đã ra quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Duy Đức (42 tuổi, trú tại P.Hữu Nghị, TP.Hoà Bình) về tội ý gây thương tích.