Khởi tố thêm 2 cán bộ Trường đại học Đông Đô

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Ngọc Thái, cùng là cán bộ Trường đại học Đông Đô , về hành vi giả mạo trong công tác.