Khởi tố thêm 2 đối tượng trong vụ Đường ‘Nhuệ' ăn chặn trên xác người chết

Ngày 31.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản với Phạm Văn Úy (tên thường gọi Phạm Văn Trường, 31 tuổi, trú tại số nhà 509 - CT1- khu đô thị 379, tổ 36, P.Quang Trung, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Khắc Nin (41 tuổi, trú tại thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao, H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Đáng chú ý, Phạm Văn Úy đang bị tạm giam để điều tra hành vi giết người

Được biết, Phạm Văn Úy và Nguyễn Khắc Nin là đàn em của vợ chồng Đường "Nhuệ", tham gia thu tiền bảo kê dịch vụ hỏa táng.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 22.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ, 49 tuổi, ngụ số 366 đường Lê Quý Đôn, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

Cùng bị khởi tố với Nguyễn Xuân Đường là Ninh Đức Lợi (46 tuổi, ngụ số nhà 11, tổ 56, P.Bồ Xuyên, TP.Thái Bình).

Đường “Nhuệ” cùng Ninh Đức Lợi bị khởi tố do có hành vi thu trái phép 500.000 đồng mỗi ca đi hỏa táng của các đám ma ở Thái Bình.

Khi đưa một người chết đi thiêu, doanh nghiệp phải “báo cáo” tên tuổi, thời gian, địa điểm cho nhóm của Đường “Nhuệ”, gọi là “báo ca”, rồi mỗi tháng 2 lần đóng tiền cho Ninh Đức Lợi vào ngày 5 và 20 âm lịch, với mức 500.000 đồng/lần hỏa thiêu.

Đến ngày 30.7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (tức Dương "Đường", 40 tuổi, ngụ P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản, do có liên quan đến việc bảo kê dịch vụ hỏa táng.