Khởi tố thêm 4 người tiếp tay phá hơn 41 ha rừng tự nhiên

Ngày 2.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can Phan Thị Tâm (58 tuổi), Trần Văn Năng (35 tuổi), Phạm Đình Cầu (50 tuổi) và Nguyễn Phi Trường (21 tuổi, đều ngụ H.Hương Khê, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi hủy hoại rừng. Theo điều tra, cả 4 bị can trên đều liên quan việc cùng ông Phạm Lê Huân (54 tuổi, ngụ TT.Hương Khê, H.Hương Khê), Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thành Tâm (H.Hương Khê) chặt phá hơn 41 ha rừng tự nhiên.

Như Thanh Niên đưa tin , năm 2009, ông Huân được Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tiêm giao khoán 117 ha đất rừng sản xuất tại các khoảnh 2, 3 và 5 thuộc tiểu khu 229 (xã Phú Gia, H.Hương Khê) để chăm sóc, trồng dặm và bảo vệ.

Năm 2013, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tiêm và UBND xã Phú Gia thông báo thu hồi rừng theo quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh và mời ông Huân đến thanh lý hợp đồng.

Tuy nhiên, trong thời gian này, ông Huân cùng vợ là bà Phan Thị Tâm thuê các ông Năng, Cầu và Trường vào chặt phá hơn 41 ha rừng tự nhiên được quy hoạch làm rừng sản xuất tại vị trí được giao khoán như nêu trên. Ngày 10.1, cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Huân để điều tra.