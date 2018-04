Khởi tố thêm tội giết người đối với kẻ bắt cóc con người tình để tống tiền

Ngày 4.4, đại tá Đỗ Văn Xuyền, Trưởng Công an H.Krông Búk (Đắk Lắk), cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố thêm tội giết người đối với Bùi Công Tuấn Bằng (36 tuổi, trú xã Ngọc Wang, H.Đắk Hà, Kon Tum).

Trước đó, vào ngày 21.12.2017, Bằng bị Công an H.Đắk Hà khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Tiếp đó, ngày 27.12.2017, Công an H.Krông Búk khởi tố vụ án hình sự về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản đối với Bùi Công Tuấn Bằng.

Theo cơ quan điều tra, từ cuối năm 2015, Bằng và chị Võ Thị Yến Duyên (33 tuổi, trú xã Cư Pơng, H.Krông Búk) sống chung không đăng ký kết hôn. Chị Duyên đã ly hôn và có một con riêng là N.N.D.A (3 tuổi) với chồng trước.

Đến tháng 12.2016, giữa Bằng và chị Duyên xảy ra mâu thuẫn, chị Duyên đưa con riêng của mình về Đắk Lắk sinh sống.

Ngày 14.12.2017, khi cháu A. đang đi học ở 1 trường mầm non ở xã Cư Pơng, Bằng đến trường tự nhận là bố ruột để đón cháu A. đưa về Gia Lai, rồi tiếp tục đưa sang Kon Tum. Sau đó, Bằng gọi điện cho chị Duyên, bảo nếu muốn gặp con phải đưa cho Bằng 100 triệu đồng và hẹn chị Duyên qua Kon Tum để giao tiền.

Chị Duyên liền đến Công an H.Krông Búk trình báo sự việc. Ngay sau đó, Công an H.Krông Búk phối hợp với lực lượng công an tỉnh Kon Tum tiến hành điều tra, giải cứu con tin.

Khi chị Duyên sang Kon Tum thì Bằng liên lạc qua điện thoại nhiều lần thay đổi địa điểm hẹn gặp. Đến khoảng 6 giờ ngày 15.12.2017, Bằng hẹn chị Duyên đến tại cây xăng Phương Thanh ở xã Hà Mòn, H.Đắk Hà để đưa tiền chuộc.

Khi Bằng từ trên ô tô con bước xuống cùng bé A. thì chị Duyên ôm con bỏ chạy. Bằng lao theo dùng dao nhọn đâm chị Duyên nhiều nhát. Lúc này, các trinh sát ập tới khống chế, bắt giữ Bằng cũng bị Bằng dùng dao chống trả.

Hậu quả, chị Duyên và thượng úy Hoàng Bá Hùng (công tác tại Công an H.Krông Búk) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; một sĩ quan công an khác bị thương nhẹ ở tay.

Theo đại tá Xuyền, quá trình điều tra, nhận thấy hành vi của Bằng dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Duyên đủ yếu tố cấu thành tội giết người nên Công an H.Krông Búk quyết định khởi tố thêm tội danh giết người đối với Bằng.

Hiện Công an H.Krông Búk đang hoàn tất hồ sơ để chuyển Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xử lý vụ án theo thẩm quyền.