Khởi tố thợ sửa xe chuyên 'xẻ thịt' xe cơ giới

Theo điều tra , Lương Văn Sơn (45 tuổi, ngụ xã Bình An, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) có 2 tiền án trộm cắp tài sản, ra tù đầu năm 2019. Sơn là thợ sửa xe cơ giới có tay nghề cao, chuyên sửa chữa phương tiện phục vụ công trình xây dựng. Vừa ra tù, Sơn đã lôi kéo nhiều người tham gia đường dây 'xẻ thịt' xe cơ giới.

Từng "ra tay" ở nhiều tỉnh thành

Chiều 27.8, Sơn rủ Nguyễn Ngọc Sửu (34 tuổi, ngụ TT.Châu Ổ, H.Bình Sơn) ra Đà Nẵng trộm cắp. Sửu điều khiển xe máy BS 76X8 - 0266 chở Sơn mang theo đồ nghề để 'xẻ thịt' xe cơ giới.

Trong 2 ngày, cả hai dạo quanh TP.Đà Nẵng, săn lùng các xe cơ giới đậu đỗ ngoài đường nhưng không tìm được cơ hội trộm cắp.

Rạng sáng 29.8, Sơn phát hiện một xe cẩu đậu tại ngã ba Đỗ Đăng Đệ - Lê Quang Hòa (Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) nên nói Sửu dừng xe cách đó một đoạn để cảnh giới, còn Sơn leo lên chân trụ của xe cẩu, dùng cờ lê và lục giác tháo bộ bơm thủy lực và thiết bị điều tốc xe cẩu.

Sau nửa tiếng "xẻ thịt", Sửu chở Sơn về lại Quảng Ngãi, đem thiết bị trị giá hơn 20 triệu đồng bán với giá rẻ , chỉ 3 triệu đồng. Số tiền này cả 2 chia nhau.

Đến ngày 30.8, chủ xe cẩu là ông Huỳnh Tấn Hùng (44 tuổi) phát hiện xe cẩu đậu gần nhà bị 'xẻ thịt', qua trích xuất camera an ninh, Công an Q.Cẩm Lệ lần theo biển số xe, vào tận Quảng Ngãi phối hợp Công an H.Bình Sơn truy bắt Sơn.

Di lý Sơn, Sửu về TP.Đà Nẵng để điều tra, Công an Q.Cẩm Lệ xác định ngoài vụ 'xẻ thịt' xe cơ giới ở Đà Nẵng, cặp đôi này còn gây ra nhiều vụ 'xẻ thịt' xe cơ giới ở nhiều tỉnh, thành. Hiện cả hai đang bị tạm giam để mở rộng điều tra.