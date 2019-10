Khởi tố vệ sĩ giết vợ sắp cưới là giáo viên mầm non vì nghi ngoại tình

Ngày 1.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Quyết (25 tuổi, quê Nghệ An) tội giết người. Quyết là hung thủ trong vụ giết vợ sắp cưới rồi tự tử gây chấn động dư luận những ngày vừa qua.