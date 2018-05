Khởi tố vụ án hành hạ người khác tại nhà giữ trẻ

Chiều 23.5, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hành hạ người khác xảy ra tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười, để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của chủ cơ sở, bà Đinh Thị Hồng.



Liên quan đến vụ bạo hành tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười, chiều 23.5, UBND Q.Thanh Khê đã họp khẩn với 23 trường mầm non và 173 nhóm trẻ độc lập trên địa bàn quận. Tại cuộc họp, phòng giáo dục tham mưu nội dung kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các nhóm trẻ độc lập; kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các nhóm lớp độc lập tư thục. Qua đó, chỉ đạo khắc phục những yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn đối với trẻ, về quản lý cấp phép thành lập; đình chỉ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không đảm bảo các điều kiện. Việc kiểm tra cần lưu ý nhiều đến các nhóm lớp độc lập tư thục (8 - 50 trẻ) và khâu quản lý các nhóm lớp có số lượng dưới 7 trẻ. Đồng thời chính quyền cấp phường cần cân nhắc trong xét duyệt hồ sơ và cho phép hoạt động đối với cơ sở mới xin thành lập.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê, chỉ đạo các phường lên phương án triển khai lắp đặt camera tại tất cả các nhóm trẻ để giám sát chặt.

Sáng cùng ngày, tại hội nghị liên tịch với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, yêu cầu hội này cùng Sở GD-ĐT ký kết chương trình giám sát công tác nuôi dạy trẻ, sau vụ bạo hành xảy ra tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười. Sắp tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ ký với Sở GD-ĐT chương trình phối hợp và cùng với địa phương kịp ngăn chặn các dấu hiệu bạo hành trẻ.

Sáng qua, PV Thanh Niên đã trở lại cơ sở Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười (cũng là nhà riêng của bà Đinh Thị Hồng, 46 tuổi, người đánh đập trẻ dã man trong các đoạn clip). Hàng xóm nghi ngờ bà Hồng bị công an tạm giữ (vì mấy ngày qua không thấy về nhà), tuy nhiên Công an Q.Thanh Khê khẳng định bà Hồng đang được cho tại ngoại, chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn. Con của bà Hồng xác nhận bà này có tiền sử tụt huyết áp, tụt can xi nên mấy ngày qua nhập viện.