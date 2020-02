Khởi tố vụ án, làm rõ đường dây mua bán trinh tiết trẻ em ở Hà Nội

Viện KSND tối cao vừa chuyển hồ sơ đến TAND TP.Hà Nội để xét xử bị can Trương Duy Nhất (56 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, số nạn nhân cùng số tiền tố cáo hiện còn thấp xa so với thông tin thu thập được. Vì vậy, công an kêu gọi những nạn nhân còn lại tiếp tục ra tố cáo.