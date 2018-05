Khởi tố vụ án, tạm giam 5 người trong đường dây gỗ lậu Phượng 'râu'

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Hữu Phượng (Phượng 'râu') và 4 nghi can khác trong đường dây gỗ lậu của Phượng 'râu'

Tối 3.5, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Hữu Phượng ( Phượng “râu” , 50 tuổi), Dương Quốc Bảo (28 tuổi, cùng trú H.Cư Jút, Đắk Nông); Hồ Trọng Dũng (53 tuổi), Trần Lưu Lân (48 tuổi, cùng trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Nguyễn Hoàng Trang (36 tuổi, trú H.Cù Lao Dung, Sóc Trăng) để điều tra hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Tin liên quan Trùm gỗ Phượng 'râu' và nghi vấn nguồn gỗ phi pháp

Tạm giữ một thuộc hạ thân tín của trùm gỗ Phượng 'râu'

Kiểm đếm, làm rõ nguồn gốc hàng ngàn mét khối gỗ trong kho của Phượng 'râu' 3 gỗ không giấy tờ hợp pháp. Những người này khai gỗ trên 2 xe được chở từ bãi tập kết gỗ tại tiểu khu 464 thuộc Vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk) về xưởng của Phượng “râu” ở H.Cư Jút. Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 27.4, lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an và cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông bắt quả tang 2 xe tải do Lân và Dũng điều khiển, vận chuyển 40,2 mgỗ không giấy tờ hợp pháp. Những người này khai gỗ trên 2 xe được chở từ bãi tập kết gỗ tại tiểu khu 464 thuộc Vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk) về xưởng của Phượng “râu” ở H.Cư Jút. Tiếp đó, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm tàng trữ gỗ ở H.Cư Jút; thu giữ tổng cộng 210 m3 gỗ tròn không giấy tờ hợp pháp, 2 xe tải, 2 xe du lịch, 6 xe độ chế, 5 xe máy cày, cùng các tang vật là vật dụng khai thác, vận chuyển gỗ và tài liệu liên quan.