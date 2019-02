Khởi tố vụ án vận chuyển 14.000 viên ma túy trong tiểu sành xe tang

Ngày 13.2, Cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên - Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Quàng Văn Tiến (23 tuổi, trú tại xã Thanh Chăn), Lường Văn Thành (18 tuổi, trú bản Nà Ngán, xã Nà Nhạn) và bà Quàng Thị In (52 tuổi, trú xã Thanh Chăn, cùng H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ của Quàng Văn Tiến, về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy

Đây là 3 bị can trong trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy mà Công an Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp triệt phá trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Ảnh: C.T.V Từ trái sang: 3 bị can Quàng Văn Tiến, Quàng Thị In và Lường Văn Thành

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 14 giờ ngày 2.2 (tức 28 Tháng Chạp), trước số nhà 30 đường Lê Lợi, TP.Huế, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế dưới sự chỉ đạo của đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an bắt quả tang Tiến và Thành vận chuyển ma túy trong tiểu sành giả dạng đựng hài cốt trên ô tô giả dạng xe tang.

Ảnh: C.T.V Lực lượng nghiệp vụ bắt giữ xe cải trang xe tang vận chuyển ma túy trong tiểu sành chiều 2.2

Khám xét trên xe, lực lượng công an thu giữ 70 gói là ma túy tổng hợp (bên trong có chứa khoảng 14.000 viên hồng phiến).

Ảnh: C.T.V Tiểu sành ngụy trang để đựng ma túy

Tại Điện Biên, Công an 2 tỉnh Điện Biên, Thừa Thiên - Huế cùng sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, tổ công tác đã bắt giữ Quàng Thị In, mẹ của Quàng Văn Tiến, người đã cung cấp ma túy cho Tiến và Thành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Quàng Văn Tiến và Quàng Thị In về tội mua bán trái phép chất ma túy; Lường Văn Thành tội vận chuyển trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra làm rõ theo qui định của pháp luật.