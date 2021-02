Khởi tố vụ án xảy ra tại Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn

Tối 3.2, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an, có quyết định khởi tố vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí ”, theo điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) xảy ra tại Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (CNS).

Ngay sau đó, Thanh tra TP.HCM đã cung cấp tài liệu các vụ việc xảy ra tại CNS cho Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an để điều tra, làm rõ hành vi sai phạm. Đến nay, Cục An ninh kinh tế đã khởi tố vụ án. Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan trong vụ án.