Khởi tố vụ 'liếc cô ruột, bé trai 13 tuổi bị đánh nhập viện'

Chiều ngày 21.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Cái Bè ( Tiền Giang ) cho biết đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với bà Nguyễn Thị Kim Thoa (ngụ ấp An Thiện, xã An Cư, H.Cái Bè) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”. Bị hại trong vụ án là bé N.T.H (13 tuổi, cháu ruột gọi Thoa bằng cô), bị đánh nhập viện , với thương tích 13%.

Theo điều tra của cơ quan công an, khoảng 15 giờ ngày 13.7, bé H. đang ở tại nhà cùng bà nội (ấp An Thiện, xã An Cư) thì Thoa từ ngoài đi vào và nói “Má nhìn thằng đó (ý nói H.), nó liếc con kìa”.

Sau đó giữa H. và Thoa có lời qua tiếng lại. Bất ngờ Thoa chụp lấy khúc cây gỗ (dài khoảng 60 cm) đánh liên tiếp vào ngực và lưng của bé H.