Khởi tố vụ mua con hổ 250 kg về nấu cao ở Hà Tĩnh

Ngày 9.3, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đinh Nhật Nghệ (49 tuổi, ngụ tại thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), để điều tra về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã