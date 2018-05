Khởi tố vụ ổ bạc núp bóng câu lạc bộ poker trong khách sạn Lotus

tin liên quan Phá ổ bạc poker quy mô lớn

Ngày 23.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Văn Quý (45 tuổi, ngụ Đồng Nai, tổ chức) cùng cùng 39 bị can khác liên quan đến “ổ” bạc núp bóng câu lạc bộ (CLB) Bridge & Pocker tại tầng 9, khách sạn Lotus (số 120 Cách Mạng Tháng Tám, P.7, Q.3, TP.HCM).

Các bị can bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gồm Đặng Văn Quý, 10 nhân viên của Quý và 29 con bạc tham gia sát phạt tại sòng bạc này.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 13.5, lực lượng phối hợp gồm Đội 5 (Phòng Cảnh sát hình sự - PC45 Công an TP.HCM), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64 Công an TP.HCM) và Công an Q.3 bất ngờ ập vào CLB Bridge & Poker tại tầng 9, khách sạn Lotus, kiểm tra, phát hiện 40 người đang say sưa đánh bạc bằng hình thức poker.

Tại hiện trường, cơ quan công an lập biên bản tạm giữ 71 người liên quan, trong đó 1 người quốc tịch Phần Lan, 1 người quốc tịch Pháp, 1 người quốc tịch Mỹ.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định CLB Bridge & Poker nói trên trực thuộc Công ty CP thể thao Trí Tuệ Bridge & Poker Sài Gòn (trụ sở chính tại phòng 12, tầng 8, số 3 Phan Văn Đạt, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM).