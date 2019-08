Không chứng minh được chủ Facebook đăng tin 'xấu', tòa bác yêu cầu bồi thường

Sáng 21.8, TAND TP.HCM xử phúc thẩm một vụ án liên quan đến một trường mầm non kiện một chủ tài khoản Facebook vì cho rằng đăng tài khoản đã đăng tải không đúng sự thật, gây thiệt hại cho trường.

Theo đó, HĐXX phúc thẩm đã y án sơ thẩm của TAND Q.Thủ Đức, không chấp nhận đơn khởi kiện của trường Mầm non Hoàng Ngọc (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức), về việc yêu cầu bị đơn là ông Nguyễn Huy Hoàng (42 tuổi) bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm.

Cụ thể, theo đơn khởi kiện, trường Mầm non Hoàng Ngọc cho rằng tháng 6.2016, ông Nguyễn Huy Hoàng sử dụng tài khoản Facebook có tên gọi “Henry Nguyễn” đăng bài viết có nội dung “Ai có con em học tại trường Mầm non Hoàng Ngọc thì xem lại vì trường đang dùng nước nghĩa địa cho các cháu dùng”.

Theo trường, do ông Hoàng đăng tin này nên có 11 phụ huynh rút hồ sơ học sinh đang học tại trường, gây thiệt hại cho trường hơn 100 triệu đồng.

Chứng cứ mà trường Mầm non Hoàng Ngọc cung cấp cho tòa là vi bằng được lập về nội dung tin được tài khoản Facebook “Henry Nguyễn” đăng tải và danh sách 11 học sinh nghỉ học của trường.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện ủy quyền cho bị đơn đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo cũng như các yêu cầu của nguyên đơn, vì trường Mầm non Hoàng Ngọc không chứng minh được tài khoản Facebook ““Henry Nguyễn” là của ông Nguyễn Huy Hoàng.

Đồng thời, phía bị đơn cho hay, quá trình xét xử sơ thẩm, TAND Q.Thủ Đức đã đề nghị Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM hỗ trợ thu thập chứng cứ, xác minh một số nội dung như: tài khoản Facebook “Henry Nguyễn” từ ngày 7.6.2019 về sau này được đăng nhập bằng tài khoản IP nào, do ai thường xuyên sử dụng, địa chỉ IP, thiết bị đăng nhập, số điện thoại hoặc địa chỉ Email thường xuyên để đăng nhập vào tài khoản, truy xuất một số hình ảnh liên quan của Facebook “Henry Nguyễn”…

Tuy nhiên, Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM cũng có văn bản trả lời TAND Q.Thủ Đức rằng Phòng kỹ thuật hình sự không đủ khả năng thực hiện các nội dung theo yêu cầu.

Vì nguyên đơn không chứng minh được ông Nguyễn Huy Hoàng là chủ tài khoản Facebook “Henry Nguyễn” nên phía bị đơn không đồng ý các yêu cầu của trường Mầm non Hoàng Ngọc và đề nghị tòa không chấp nhận kháng cáo.

Theo HĐXX, nguyên đơn không cung cấp được nguyên nhân các học sinh nghỉ học là do tài khoản “Henry Nguyễn” đăng tên Facebook và trường Mầm non Hoàng Ngọc cũng không chứng minh được Facebook “Henry Nguyễn” là do ông Nguyễn Huy Hoàng tạo lập và đăng lên, gây thiệt hại cho nhà trường.