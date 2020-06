Không cơ cấu vào cấp ủy cán bộ công an vi phạm

Sáng 22.6, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư tổ chức hội nghị 6 tháng đầu năm 2020 để cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2020 - 2025); đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ 6 từ đầu nhiệm kỳ đến nay và những công việc cần thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng , Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc , Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự, có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; các đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban Tổ chức T.Ư, Ban Nội chính T.Ư, Quân ủy T.Ư...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ 7 nên nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ lực lượng công an nhân dân phải làm thật tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để những cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật có thể cơ cấu vào cấp ủy hoặc đi dự đại hội cấp trên...