'Không có chủ trương 'cho gọi người thân' khi vi phạm giao thông'

Ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh Bình Thuận (khóa 10), ở nội dung chất vấn Sở GTVT và Công an tỉnh, cử tri cho rằng số người chết vì tai nạn giao thông (TNGT) vẫn tăng so cùng kỳ năm trước. Cụ thể, năm 2019, số người chết là 196 người, tăng 7 người so với năm 2018. Trong đó, nổi lên là TNGT đường sắt tăng 5 người, trong khi năm 2018 không có người chết vì TNGT đường sắt.

Về trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vì sao chưa hiệu quả hoặc hiệu quả thấp? Trách nhiệm này thuộc về ai? Trả lời câu hỏi này, đại tá Trần Văn Toản cho biết công tác tuyên truyền hiện nay còn nặng về hình thức, hiệu quả thấp. Trách nhiệm là của cả hệ thống chính trị nhưng trong đó có trách nhiệm của ngành công an. Hiện nay Công an đang tổ chức đợt cao điểm trấn áp tội phạm , trong đó có xử lý tình trạng vi phạm giao thông dịp Tết Nguyên đán rất quyết liệt.

Đại biểu Huỳnh Thị Hoa (Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh) chất vấn giám đốc Công an tỉnh: "Hiện nay việc tuần tra kiểm soát vi phạm giao thông của công an tỉnh đã nghiêm chưa? Công an Bình Thuận có cho phép “gọi người thân” khi vi phạm giao thông (để giải cứu) hay không?". Đại tá Trần Văn Toản cho biết Bộ Công an cũng chưa bao giờ có chủ trương này (tức gọi người thân quen để can thiệp "cho đi" - PV) cho nên Công an Bình Thuận không hề có chuyện “cho phép gọi người thân” khi xử lý vi phạm an toàn giao thông.

“Ai vi phạm người đó chịu trách nhiệm, sai đến đâu xử lý đến đó, chứ không có chuyện gọi cho người thân để giải cứu khi vi phạm”, đại tá Toản nói.

