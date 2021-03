Không có tư tưởng cầm chừng khi chuyển giao nhiệm kỳ

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 3 và quý 1/2021 của Chính phủ cho hay tăng trưởng GDP quý 1 ước 4,48%. Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát ở mức thấp: CPI tháng 3 giảm 0,27% so với tháng trước, tăng 1,31% so với tháng 12.2020. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 3 tăng 1,16%, thấp nhất kể từ năm 2016. CPI bình quân quý 1/2021 tăng 0,29% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, tổng mức huy động vốn tăng 42% so với cùng kỳ; doanh nghiệp thành lập mới tăng 27,5% vốn đăng ký; hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng có xu hướng phục hồi. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1 tăng 5,1% so với cùng kỳ; nếu loại trừ yếu tố giá, tăng 4,42% (cùng kỳ năm 2020 giảm 0,01%)…