Tham dự hội nghị có các bộ trưởng phụ trách phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia của các nước ASEAN, Tổng thư ký ASEAN , Chủ tịch Hội nghị những người đứng đầu ASEAN về lãnh sự và xuất nhập cảnh (DGICM), đại diện Ban Thư ký ASEAN và đại diện của 9 đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ từ đầu năm 2020, các nước ASEAN đã trải qua nhiều khó khăn do dịch Covid-19 và thiên tai, đồng thời phải đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm khác là tội phạm xuyên quốc gia ngày càng gia tăng với hình thức, thủ đoạn tinh vi mới.

Đánh giá cao chủ đề Hội nghị AMMTC 14: “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia” do Bộ Công an đề xuất, Thủ tướng đề nghị các nước ASEAN hướng tới xây dựng một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó chú trọng xây dựng cộng đồng chính trị - an ninh vững mạnh, qua đó khẳng định vai trò của cơ chế hội nghị AMMTC. Thủ tướng cũng đề nghị các nước tăng cường xây dựng lòng tin, trao đổi thông tin cấp cao giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia.