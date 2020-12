Không để Chính phủ khóa sau 'nợ' văn bản nhiều hơn khóa trước

Tổng hợp của Văn phòng Chính phủ cho hay, chương trình công tác còn lại trong tháng 12 là nợ đọng 174 văn bản, trong khi chỉ còn 27 ngày nữa là kết thúc năm 2020. Trong đó, với văn bản quy định chi tiết có hiệu lực từ 1.1.2021, hiện còn 23 văn bản chưa trình, thuộc các bộ: Tài chính , Xây dựng, KH-ĐT, Nội vụ, LĐ-TB-XH... Trong khi đó, Bộ Công an cho biết còn 3 văn bản nợ đọng, trong đó có văn bản liên quan luật An ninh mạng và luật Công an xã cần cân nhắc kỹ và đang tiếp tục lấy ý kiến.