Không để dịch Covid-19 lây nhiễm cộng đồng dịp bầu cử

Sáng 12.5, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ , Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tất cả các lực lượng tham gia bảo đảm ANTT bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất trong triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp bảo đảm ANTT về bầu cử

Ông Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan, rà soát kỹ các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ tổ chức thành công ngày bầu cử; đồng thời, sẵn sàng phương án bảo đảm ANTT với tình huống tổ chức bầu cử tại khu vực đại dịch Covid-19 đang lây lan trong cộng đồng.