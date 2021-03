Không lấy chuyện thiếu thiết bị đo để buông quản lý tiếng ồn karaoke tự phát

Sáng 9.3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an, Công an Bình Dương đã khám xét và niêm phong 2 cửa hàng xăng dầu ở Bình Dương để làm rõ liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả.