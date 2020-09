Khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa lớn

Trung bộ nắng nóng cao nhất 37 độ C

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp này, từ đêm 6.9 đến hết ngày 8.9, các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc bộ, Thanh Hóa bắt đầu có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh vùng núi Bắc bộ sẽ có một đợt mưa to đến rất to, dự báo lượng mưa phổ biến từ 50 - 120 mm/24 giờ.