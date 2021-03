Khuyến cáo, kiểm soát từ đầu vụ để tránh 'giải cứu' nông sản

Cơ quan Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đề nghị truy tố 36 bị can.

Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang đã bắt băng nhóm cho vay nặng lãi từ Bình Dương về An Giang đòi nợ theo kiểu "xã hội đen". Nhóm này vô nhà con nợ đập phá tài sản, sau đó cưỡng đoạt tài sản mang đi.