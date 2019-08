Khuyến khích doanh nghiệp Thái Lan đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam

Ngày 27.8, lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại trụ sở Nhà Quốc hội Thái Lan ở thủ đô Bangkok, với sự chủ trì của ngài Chuan Leekpai, Chủ tịch Hạ viện đồng thời là Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan. Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Chuan Leekpai đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai nước phối hợp duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đồng thời thúc đẩy sớm thông qua Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)