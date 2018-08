Kiểm tra nồng độ cồn, CSGT phát hiện xe chở thuốc lá lậu

Ngày 17.8, Tổ Chuyên đề của Đội CSGT An Lạc (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt TP.HCM) do trung tá Huỳnh Phú Hùng, Phó đội trưởng, làm Tổ trưởng được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm Quốc tế tại khu vực gầm cầu vượt đi bộ số 1 (hướng từ vòng xoay An Lạc về cầu Bình Điền). Thời gian kiểm tra từ 20 giờ ngày 17.8 đến 0 giờ ngày 18.8.